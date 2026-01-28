Erste Schätzungen: Lenovo Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lenovo Group wird voraussichtlich am 12.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,036 USD je Aktie gegenüber 0,440 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 9 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 20,58 Milliarden USD betragen, verglichen mit 146,13 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,126 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,880 HKD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 78,59 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 538,33 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at