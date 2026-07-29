Erste Schätzungen: Lenovo Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lenovo Group präsentiert voraussichtlich am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,723 USD aus. Im letzten Jahr hatte Lenovo Group einen Gewinn von 0,820 USD je Aktie eingefahren.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 22,56 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 19,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 18,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,08 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,12 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 94,73 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 83,04 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at