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WKN: A0B7GH / ISIN: US5262501050

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04.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Lenovo Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lenovo Group stellt voraussichtlich am 19.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Lenovo Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,33 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,550 USD je Aktie gewesen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 27,43 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 33,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,48 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,82 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,12 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 25 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 108,25 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 83,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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