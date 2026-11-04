Lenovo Group Aktie
WKN: A0B7GH / ISIN: US5262501050
|
04.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lenovo Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Lenovo Group stellt voraussichtlich am 19.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Lenovo Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,33 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,550 USD je Aktie gewesen.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 27,43 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 33,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,48 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,82 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,12 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 25 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 108,25 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 83,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lenovo Group Ltd (spons. ADRs)
|
04.11.26
|Erste Schätzungen: Lenovo Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.08.26
|Ausblick: Lenovo Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Lenovo Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
20.05.26
|Ausblick: Lenovo Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Erste Schätzungen: Lenovo Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Lenovo Group Ltd (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Lenovo Group Ltd (spons. ADRs)
|43,00
|-6,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise sinken weiter: ATX dreht ins Plus -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es zum Start leicht abwärts. Beim DAX sind Gewinne zu sehen. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich, mehrheitlich dominieren aber die Verluste.