Erste Schätzungen: Lenovo Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lenovo Group präsentiert voraussichtlich am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,717 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,13 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Lenovo Group in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,86 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 20,65 Milliarden USD im Vergleich zu 18,80 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,26 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 78,64 Milliarden USD, gegenüber 69,09 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at