Erste Schätzungen: Lenovo Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lenovo Group wird sich voraussichtlich am 21.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,021 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,060 HKD je Aktie erzielt worden.

Die Umsatzschätzungen von 9 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 18,94 Milliarden USD, was einem Umsatz von 132,13 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,129 USD je Aktie, gegenüber 0,880 HKD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 80,24 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 538,33 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at