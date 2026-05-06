Erste Schätzungen: Lenovo Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lenovo Group veröffentlicht voraussichtlich am 21.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,434 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 189,33 Prozent erhöht. Damals waren 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 19,04 Milliarden USD – ein Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lenovo Group 16,98 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,59 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,26 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 20 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 80,37 Milliarden USD, gegenüber 69,09 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at