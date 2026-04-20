Erste Schätzungen: Leonardo DRS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Leonardo DRS gibt voraussichtlich am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,205 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 7,89 Prozent erhöht. Damals waren 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 3,23 Prozent auf 824,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 799,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,26 USD im Vergleich zu 1,03 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 3,91 Milliarden USD, gegenüber 3,65 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at