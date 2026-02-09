Leonardo DRS Aktie

Leonardo DRS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QQ8Z / ISIN: US52661A1088

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Leonardo DRS stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Leonardo DRS wird voraussichtlich am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,371 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 1,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 994,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 981,0 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,09 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,800 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 3,58 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 3,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Leonardo DRS Inc Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

