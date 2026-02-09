Erste Schätzungen: Leonardo DRS stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Leonardo DRS wird voraussichtlich am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,371 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 1,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 994,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 981,0 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,09 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,800 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 3,58 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 3,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at