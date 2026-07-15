Erste Schätzungen: Leonardo DRS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Leonardo DRS äußert sich voraussichtlich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,273 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Leonardo DRS in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,82 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 902,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 829,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,30 USD, gegenüber 1,03 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 3,94 Milliarden USD im Vergleich zu 3,65 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at