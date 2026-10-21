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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Leons Furniture legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Leons Furniture äußert sich voraussichtlich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,596 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 19,46 Prozent verringert. Damals waren 0,740 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Leons Furniture 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 670,5 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Leons Furniture 678,6 Millionen CAD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,15 CAD im Vergleich zu 2,30 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 2,55 Milliarden CAD, gegenüber 2,57 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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