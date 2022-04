Erste Schätzungen: Leons Furniture präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Leons Furniture wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,470 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Leons Furniture 0,510 CAD je Aktie eingenommen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 596,0 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 4,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 571,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 2,60 CAD je Aktie, gegenüber 2,60 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 2,48 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 2,51 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at