Leon's Furniture Aktie
WKN: 812646 / ISIN: CA5266821092
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Leons Furniture präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Leons Furniture gibt voraussichtlich am 07.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,295 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Leons Furniture noch 0,350 CAD je Aktie eingenommen.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 579,5 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 570,1 Millionen CAD aus.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,31 CAD, gegenüber 2,30 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 2,62 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,57 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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