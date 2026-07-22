Erste Schätzungen: Leons Furniture präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Leons Furniture lädt voraussichtlich am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,525 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,470 CAD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 637,0 Millionen CAD – das würde einem Abschlag von 1,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 644,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,25 CAD je Aktie, gegenüber 2,30 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,59 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 2,57 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at