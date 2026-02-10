Erste Schätzungen: Leons Furniture präsentiert Quartalsergebnisse

Leons Furniture wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,768 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,990 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Leons Furniture soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 688,1 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 666,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,32 CAD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 2,26 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 2,59 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 2,50 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at