Erste Schätzungen: LEOPALACE21 legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

LEOPALACE21 gibt voraussichtlich am 07.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 19,60 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,51 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll LEOPALACE21 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 116,65 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte LEOPALACE21 111,72 Milliarden JPY umsetzen können.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 74,13 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 45,14 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 467,97 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 444,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at