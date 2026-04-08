Erste Schätzungen: Lepu Medical Technology (Beijing) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Lepu Medical Technology (Beijing) wird voraussichtlich am 23.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,069 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Lepu Medical Technology (Beijing) einen Verlust von -0,300 CNY je Aktie eingefahren.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,67 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 26,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,32 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,582 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,130 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 6,62 Milliarden CNY, gegenüber 6,05 Milliarden CNY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at