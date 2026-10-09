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WKN DE: A1C760 / ISIN: CNE100000H44

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09.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Lepu Medical Technology (Beijing) legt Quartalsergebnis vor

Lepu Medical Technology (Beijing) wird voraussichtlich am 24.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,134 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,160 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Lepu Medical Technology (Beijing) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,17 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,68 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 1,57 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,462 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,520 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 6,49 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 6,43 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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