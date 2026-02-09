Erste Schätzungen: Leroy Seafood Group ASA informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Leroy Seafood Group ASA veröffentlicht voraussichtlich am 24.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,550 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Leroy Seafood Group ASA 2,70 NOK je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Leroy Seafood Group ASA in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,36 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 8,11 Milliarden NOK im Vergleich zu 8,48 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,25 NOK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 4,49 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 33,49 Milliarden NOK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 31,12 Milliarden NOK waren.

