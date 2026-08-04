Leroy Seafood Group ASA Aktie

Leroy Seafood Group ASA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 570796 / ISIN: NO0003096208

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04.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Leroy Seafood Group ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Leroy Seafood Group ASA gibt voraussichtlich am 19.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,716 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,210 NOK je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Leroy Seafood Group ASA im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 8,93 Milliarden NOK abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,83 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren, um 1,22 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,11 NOK, gegenüber 0,610 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 35,45 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 34,35 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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