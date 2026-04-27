Leroy Seafood Group ASA Aktie
WKN: 570796 / ISIN: NO0003096208
27.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Leroy Seafood Group ASA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Leroy Seafood Group ASA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,774 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Leroy Seafood Group ASA noch ein Verlust pro Aktie von -0,640 NOK in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 8,08 Milliarden NOK aus – das entspräche einem Plus von 1,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,95 Milliarden NOK in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,86 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum 0,610 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 36,17 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 34,36 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
