Erste Schätzungen: LG Chem legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

LG Chem wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -1768,059 KRW je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte LG Chem noch 1520,00 KRW je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll LG Chem im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 14.864,25 Milliarden KRW abgeschlossen haben – das erwarten 16 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.196,17 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 32,76 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2313,889 KRW im Vergleich zu -23244,000 KRW im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich bei 56.477,29 Milliarden KRW, gegenüber 45.932,17 Milliarden KRW ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at