Erste Schätzungen: LG Chem veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

LG Chem präsentiert voraussichtlich am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass LG Chem für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -41,503 KRW vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5549,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 16,64 Prozent auf 13.317,65 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte LG Chem noch 11.417,71 Milliarden KRW umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 21 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2305,71 KRW, gegenüber -23244,000 KRW je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt 52.664,45 Milliarden KRW, nachdem im Vorjahr 45.932,17 Milliarden KRW generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at