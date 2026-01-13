Erste Schätzungen: LG Display legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

LG Display stellt voraussichtlich am 28.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 504,40 KRW aus. Im letzten Jahr hatte LG Display einen Verlust von -1875,000 KRW je Aktie eingefahren.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 8,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7.832,87 Milliarden KRW. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7.205,54 Milliarden KRW aus.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1764,24 KRW je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -5438,000 KRW je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 25.871,29 Milliarden KRW, gegenüber 26.615,35 Milliarden KRW im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at