LG Display Aktie

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WKN: A0B68X / ISIN: KR7034220004

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08.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: LG Display zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

LG Display stellt voraussichtlich am 23.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -12,154 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -525,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Minus von 7,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5.613,72 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.065,30 Milliarden KRW umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1260,15 KRW, während im vorherigen Jahr noch 453,00 KRW erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 25.898,85 Milliarden KRW umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 25.810,08 Milliarden KRW waren.

Redaktion finanzen.at

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