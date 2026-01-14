Erste Schätzungen: LG ENERGY SOLUTION mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

LG ENERGY SOLUTION lässt sich voraussichtlich am 29.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird LG ENERGY SOLUTION die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -623,832 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2905,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll LG ENERGY SOLUTION nach den Prognosen von 26 Analysten im Schnitt 5.854,56 Milliarden KRW umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 9,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.451,16 Milliarden KRW umgesetzt worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 31 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -898,011 KRW je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -4354,000 KRW je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 31 Analysten im Schnitt von insgesamt 23.508,60 Milliarden KRW aus, im Gegensatz zu 25.619,59 Milliarden KRW im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at