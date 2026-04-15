Erste Schätzungen: LG ENERGY SOLUTION veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

LG ENERGY SOLUTION veröffentlicht voraussichtlich am 30.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -1254,454 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei LG ENERGY SOLUTION noch ein Verlust pro Aktie von -623,000 KRW in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll LG ENERGY SOLUTION in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,60 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 6.102,26 Milliarden KRW im Vergleich zu 6.265,00 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1252,98 KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -4585,000 KRW einfahren können. Beim Umsatz gehen 28 Analysten von durchschnittlich 27.816,59 Milliarden KRW aus, nachdem im Vorjahr 23.671,76 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at