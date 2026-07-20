Erste Schätzungen: LGI Homes mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

LGI Homes präsentiert in der voraussichtlich am 04.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,977 USD gegenüber 1,36 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 1,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 489,2 Millionen USD gegenüber 483,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,10 USD aus. Im Vorjahr waren 3,12 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 1,87 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at