Erste Schätzungen: LGI Homes stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

LGI Homes wird voraussichtlich am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 1,05 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,15 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 10,73 Prozent auf 497,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 557,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,43 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 8,30 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 1,73 Milliarden USD, gegenüber 2,20 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at