LGI Homes Aktie
WKN DE: A1W61X / ISIN: US50187T1060
|
13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: LGI Homes verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
LGI Homes wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,020 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 6,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 328,2 Millionen USD gegenüber 351,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,35 USD im Vergleich zu 3,12 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 1,71 Milliarden USD, gegenüber 1,71 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LGI Homes Inc
|
13.04.26
|Erste Schätzungen: LGI Homes verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: LGI Homes gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
16.02.26
|Ausblick: LGI Homes gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
02.02.26
|Erste Schätzungen: LGI Homes stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: LGI Homes präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: LGI Homes mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu LGI Homes Inc
Aktien in diesem Artikel
|LGI Homes Inc
|33,04
|-3,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.