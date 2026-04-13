LGI Homes Aktie

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WKN DE: A1W61X / ISIN: US50187T1060

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13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: LGI Homes verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

LGI Homes wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,020 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 6,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 328,2 Millionen USD gegenüber 351,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,35 USD im Vergleich zu 3,12 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 1,71 Milliarden USD, gegenüber 1,71 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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