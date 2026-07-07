Erste Schätzungen: LGPhilips LCD informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

LGPhilips LCD wird voraussichtlich am 22.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass LGPhilips LCD für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,132 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,620 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten eine Verringerung von 7,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,69 Milliarden USD gegenüber 3,99 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,012 USD, gegenüber 0,160 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 16,82 Milliarden USD im Vergleich zu 18,16 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at