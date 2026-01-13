LG.Philips LCD Aktie

LG.Philips LCD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B68Y / ISIN: US50186V1026

13.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: LGPhilips LCD legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

LGPhilips LCD stellt voraussichtlich am 28.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,175 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte LGPhilips LCD ein EPS von -0,670 USD je Aktie vermeldet.

10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 5,05 Milliarden USD gegenüber 5,61 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 9,97 Prozent.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,624 USD im Vergleich zu -1,990 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 18,05 Milliarden USD, gegenüber 19,52 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

