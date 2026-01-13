LG.Philips LCD Aktie
WKN: A0B68Y / ISIN: US50186V1026
|
13.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: LGPhilips LCD legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
LGPhilips LCD stellt voraussichtlich am 28.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,175 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte LGPhilips LCD ein EPS von -0,670 USD je Aktie vermeldet.
10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 5,05 Milliarden USD gegenüber 5,61 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 9,97 Prozent.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,624 USD im Vergleich zu -1,990 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 18,05 Milliarden USD, gegenüber 19,52 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LG.Philips LCD Co. Ltd. (Spons. ADRs) (LG Philips LCD)
|
06:21
|Erste Schätzungen: LGPhilips LCD legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: LGPhilips LCD öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: LGPhilips LCD vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu LG.Philips LCD Co. Ltd. (Spons. ADRs) (LG Philips LCD)
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich fester -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigte sich mit positiven Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.