LG.Philips LCD Aktie
WKN: A0B68Y / ISIN: US50186V1026
|
08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: LGPhilips LCD stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
LGPhilips LCD lädt voraussichtlich am 23.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,004 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 97,78 Prozent erhöht. Damals waren -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,95 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Milliarden USD in den Büchern standen.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,449 USD, gegenüber 0,160 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 18,06 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,16 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LG.Philips LCD Co. Ltd. (Spons. ADRs) (LG Philips LCD)
|
06:21
|Erste Schätzungen: LGPhilips LCD stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.01.26
|Ausblick: LGPhilips LCD präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.01.26
|Erste Schätzungen: LGPhilips LCD legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: LGPhilips LCD öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: LGPhilips LCD vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu LG.Philips LCD Co. Ltd. (Spons. ADRs) (LG Philips LCD)
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester erwartet -- DAX vor Kurssprung -- Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt wird mit spürbaren Aufschlägen erwartet. Auch der deutsche Leitindex dürfte deutlich zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte steil nach oben.