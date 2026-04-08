LG.Philips LCD Aktie

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WKN: A0B68Y / ISIN: US50186V1026

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08.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: LGPhilips LCD stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

LGPhilips LCD lädt voraussichtlich am 23.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,004 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 97,78 Prozent erhöht. Damals waren -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,95 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,449 USD, gegenüber 0,160 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 18,06 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,16 Milliarden USD generiert wurden.

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