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WKN DE: A2P93Z / ISIN: US50202M1027

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11.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Li Auto A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Li Auto A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 25.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Li Auto A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,721 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 10 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 27,19 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 3,82 Milliarden USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 28 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,915 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,150 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 33 Analysten im Durchschnitt 112,35 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 15,62 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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