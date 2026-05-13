Erste Schätzungen: Li Auto veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Li Auto wird voraussichtlich am 28.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -1,009 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,330 HKD je Aktie vermeldet.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 24,74 Milliarden HKD – das wäre ein Abschlag von 10,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27,72 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 36 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,927 HKD je Aktie, gegenüber 0,570 HKD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 37 Analysten durchschnittlich bei 151,27 Milliarden HKD. Im Vorjahr waren 121,81 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at