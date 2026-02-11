Liberty Media a Aktie

Liberty Media a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ERSY / ISIN: US5312297717

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Liberty Media A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Liberty Media A wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,396 USD gegenüber -0,990 USD im Vorjahresquartal.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,56 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 33,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,17 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,27 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,130 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 4,42 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 3,65 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Liberty Media Corp Registered Shs Series -A- Formula One

mehr Nachrichten