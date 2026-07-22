Liberty Media a Aktie

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WKN DE: A3ERSY / ISIN: US5312297717

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Liberty Media A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Liberty Media A stellt voraussichtlich am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,255 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 958,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 28,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,34 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,78 USD, gegenüber 2,15 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 4,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,48 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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