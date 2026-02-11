Erste Schätzungen: Liberty Media gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Liberty Media wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 26.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,401 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,990 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 33,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,55 Milliarden USD gegenüber 1,17 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,28 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,130 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 4,42 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 3,65 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at