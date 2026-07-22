Liberty Media Aktie

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WKN DE: A3ERTA / ISIN: US5312297550

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Liberty Media zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Liberty Media wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 0,257 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,52 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Liberty Media nach den Prognosen von 14 Analysten im Schnitt 956,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 28,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,34 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,80 USD, gegenüber 2,15 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 4,71 Milliarden USD im Vergleich zu 4,48 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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