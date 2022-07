Erste Schätzungen: Lifco Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lifco Registered lässt sich voraussichtlich am 15.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Lifco Registered die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,88 SEK. Im Vorjahresquartal waren 1,41 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Lifco Registered 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,14 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Lifco Registered 4,50 Milliarden SEK umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,75 SEK im Vergleich zu 5,26 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 20,16 Milliarden SEK, gegenüber 17,48 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at