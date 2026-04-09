Erste Schätzungen: Lifco Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lifco Registered gibt voraussichtlich am 24.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,12 SEK gegenüber 1,84 SEK im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 7,27 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 4,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Lifco Registered einen Umsatz von 6,93 Milliarden SEK eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,82 SEK, gegenüber 8,00 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 29,91 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 28,25 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at