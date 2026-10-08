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WKN DE: A3CN22 / ISIN: SE0015949201

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08.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Lifco Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lifco Registered wird voraussichtlich am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,23 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,96 SEK je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,49 Milliarden SEK – ein Plus von 9,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lifco Registered 6,84 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,04 SEK, gegenüber 8,00 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 30,70 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 28,25 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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