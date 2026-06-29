Lifco Ab Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3CN22 / ISIN: SE0015949201

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29.06.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Lifco Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lifco Registered lässt sich voraussichtlich am 14.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Lifco Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,30 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,91 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 7,60 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 9,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,94 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,98 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 8,00 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 30,26 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 28,25 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at

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