Erste Schätzungen: Lifco Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lifco Registered stellt voraussichtlich am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,37 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,13 SEK erwirtschaftet worden.

Lifco Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,50 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,13 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,99 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,27 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 28,20 Milliarden SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 26,14 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at