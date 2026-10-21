Life Insurance Corporation Of India Registered Shs 144A Reg S Aktie
WKN DE: A3DM11 / ISIN: INE0J1Y01017
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Life Insurance legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Life Insurance präsentiert in der voraussichtlich am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 9,92 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 7,99 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 41,82 Prozent auf 1.398,53 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.403,92 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 47,28 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 45,42 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10.454,92 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 9.813,03 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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