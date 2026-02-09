Life Time Group Holdings Aktie

WKN DE: A3C4Y1 / ISIN: US53190C1027

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Life Time Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Life Time Group öffnet voraussichtlich am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,273 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 740,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 11,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 663,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

8 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,36 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,740 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,99 Milliarden USD, gegenüber 2,62 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

