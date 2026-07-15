Erste Schätzungen: Life Time Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Life Time Group wird voraussichtlich am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten schätzen, dass Life Time Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,370 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 13 Analysten einen Zuwachs von 11,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 846,3 Millionen USD gegenüber 761,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,51 USD aus. Im Vorjahr waren 1,66 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 3,34 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,00 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at