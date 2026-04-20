Life Time Group Holdings Aktie
WKN DE: A3C4Y1 / ISIN: US53190C1027
|
20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Life Time Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Life Time Group lässt sich voraussichtlich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Life Time Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,335 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 706,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 786,7 Millionen USD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,45 USD aus. Im Vorjahr waren 1,66 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 3,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,00 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Life Time Group Holdings Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Life Time Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.02.26
|Ausblick: Life Time Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: Life Time Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Life Time Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Life Time Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Life Time Group Holdings Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Life Time Group Holdings Inc Registered Shs
|28,56
|3,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Grün
Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.