Life Time Group Holdings Aktie

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WKN DE: A3C4Y1 / ISIN: US53190C1027

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Life Time Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Life Time Group lässt sich voraussichtlich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Life Time Group die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,335 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 706,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 786,7 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,45 USD aus. Im Vorjahr waren 1,66 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 3,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,00 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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