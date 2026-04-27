Erste Schätzungen: Life360 stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Life360 wird voraussichtlich am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,006 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 AUD je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 13 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 137,4 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 165,1 Millionen AUD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,436 USD im Vergleich zu 0,920 AUD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 663,5 Millionen USD, gegenüber 759,1 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at