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Life360 Aktie

Life360 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40EPB / ISIN: US5322061095

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Life360 stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Life360 wird voraussichtlich am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,084 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 156,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 35,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 115,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,29 USD, gegenüber 1,77 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 671,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 489,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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