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Life360 Aktie

Life360 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PH39 / ISIN: AU0000045098

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Life360 stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Life360 äußert sich voraussichtlich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,028 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,040 AUD je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 11 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 156,5 Millionen USD betragen, verglichen mit 180,1 Millionen AUD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,445 USD aus. Im Vorjahr waren 0,920 AUD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 671,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 759,1 Millionen AUD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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